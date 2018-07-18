Верблюд спровоцировал ДТП с инкассаторской машиной на тульской трассе

Сбежавший из передвижного цирка верблюд вывел из строя инкассаторский автомобиль, когда прогуливался по трассе М-4 в окрестностях Новомосковска. Изумленные автолюбители сняли изможденный корабль пустыни на видео.

Первые сообщения о мешающем движению животном начали поступать около шести часов утра — верблюд метался из ряда в ряд, то и дело бросался под автомобили и выбегал на встречную полосу.

К моменту приезда полицейских он все успел стать виновником столкновения легковушки и инкассаторской машины, причем последняя вылетела на разделительную полосу и едва не перевернулась. На поимку строптивого животного ушло не меньше часа — парнокопытное наотрез отказывалось приближаться к человеку.

Позже выяснилось, что корабль пустыни удрал из остановившегося на окраине Новомосковска передвижного цирка, куда его и вернули. О пострадавших в ДТП ничего не сообщается.