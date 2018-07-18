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Арктика 9 минут назад
Эксперты "ПОРА" обсудили, как развивать "умные города" в Арктике
В экспертном центре "Проектный офис развития Арктики" ("ПОРА") состоялся Дискуссионный клуб на тему "Проблемы создания, развития и функционирования "умных городов" в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ)".
На сегодняшний день направление "умный город" получило статус федерального проекта и активно развивается в рамках госпрограммы "Цифровая экономика". Между тем "умный город" — сложное и многогранное понятие, его можно рассматривать не только как совокупность технологий и инновационных решений, но и как соединение экономических, общественных и политических процессов, направленных на всестороннее развитие города в целом, отметил модератор дискуссии, эксперт "ПОРА" по государственно-частному партнерству Александр Воротников, выступая на мероприятии. А эксперт "ПОРА" по комфортной среде обитания Александр Водяник добавил, что "умный город" предполагает возможность формировать и изменять среду города.
В свою очередь руководитель направления "умный город" ГК "НЕОЛАНТ" Даниил Владимиров указал, что для разных типов городов, будь то город, направленный на цифровизацию сервисов и услуг, или город, в большей степени развивающий социальную сферу, понятия "умного города" будут разными. В связи с этим очень важно выработать подходы и методы по определению конкретных целей и задач, стоящих перед городами АЗРФ для формирования устойчивых моделей их развития и эффективного функционирования, подчеркнул он. А заместитель председателя Кольского научного центра РАН Владимир Маслобоев призвал при развитии "умных городов" не забывать о жизненном цикле месторождений, ведь арктические города всегда развивались по сырьевому принципу. Он также предложил поддерживать развитие территорий и инфраструктуры городов, обеспечивать жителей работой. Исполнительный директор Института арктических технологий МФТИ Юрий Васильев высказал необходимость учета экономической целесообразности внедрения технологий "умного города", а также предложил обобщить и систематизировать опыт институтов развития по использованию различных форм и инструментов создания "умных городов".
Обсудив подходы к созданию "умного города", его ключевые компоненты и основные проблемы создания, эксперты пришли к выводу, что необходимо на государственном уровне определить целью создания "умных городов" освоение или развитие АЗРФ, сформировать список будущих "умных городов", а также создать рабочую группу при "ПОРА", главной целью которой станет взаимодействие между органами власти арктических городов и регионами по развитию "умных городов", а также разработка адаптивной концепции "умного города" для АЗРФ.
В заключении модераторы Александр Воротников и Александр Водяник отметили, что необходимо также подготовить жителей городов к изменениям, так как умная система не такая гибкая и может вызвать конфликт между вопросами защиты данных и цифровизации. В настоящее время существует проблема большого разрыва между региональными и федеральными властями, компаниями. Развитие "умных городов" поможет ее решить. Финансирование проектов создания и развития "умного города" должно осуществляться через государственно-частное партнерство.
"Проектный офис развития Арктики" — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр "ПОРА" создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере России.
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