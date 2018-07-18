Путин: города, не нашедшие модели развития, столкнутся с соцпроблемами

На Московском урбанистическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с социальными проблемами и дисбалансами, передает телеканал "Россия 24".

"Очевидно, что те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность людей", — заявил Путин ​​​.

Он подчеркнул, что урбанизация будет расти стремительно во всех странах, отметив, что свыше половины населения планеты живет в городах, а в России — три четверти жителей.

По словам Путина, ключ к развитию городов будущего находится в согласии природы и техносферы, а также в свободе и создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом.

Президент отметил, что необходимо создать условия, чтобы в городе было комфортно всем: детям, молодежи, людям старшего возраста, тем, кто сталкивается с ограниченными возможностями по здоровью, чтобы каждый чувствовал себя частью единого городского сообщества.