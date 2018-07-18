РФС планирует пригласить в "Лужники" финал Лиги чемпионов

Инфраструктура, созданная в России к футбольному чемпионату мира, будет использоваться и для массового, и для элитного спорта. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, который считает, что Москва или Питер могут принять финал Лиги чемпионов.

Говоря, в частности, о столичных "Лужниках", Сорокин отметил, что это "базовый стадион сборной России": "Также будут проводиться матчи Кубка России. У любой страны должен быть один большой флагманский стадион. Для концертов, общественно-политических мероприятий, игр, которые собирают больше сорока тысяч фанатов".

Одна из перспектив для столичной арены, — возможность принять финал Лиги чемпионов. "В 2020 году это невозможно, потому что в УЕФА решили, что страны, принимающие матчи чемпионата Европы, не могут выдвигать кандидатуры на финалы еврокубков этого года. Но с 2021 года можно начать диалог", — цитирует чиновника "Спорт-экспресс".

По словам Сорокина, и "Лужники", и новый стадион в Санкт-Петербурге по вместимости проходят для проведения финального матча евротурнира.