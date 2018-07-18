Новости Спорт

Все видео этой рубрики
18 июля 201814:30

РФС планирует пригласить в "Лужники" финал Лиги чемпионов

luzhniki.ru

Инфраструктура, созданная в России к футбольному чемпионату мира, будет использоваться и для массового, и для элитного спорта. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, который считает, что Москва или Питер могут принять финал Лиги чемпионов.

Говоря, в частности, о столичных "Лужниках", Сорокин отметил, что это "базовый стадион сборной России": "Также будут проводиться матчи Кубка России. У любой страны должен быть один большой флагманский стадион. Для концертов, общественно-политических мероприятий, игр, которые собирают больше сорока тысяч фанатов".

Одна из перспектив для столичной арены, — возможность принять финал Лиги чемпионов. "В 2020 году это невозможно, потому что в УЕФА решили, что страны, принимающие матчи чемпионата Европы, не могут выдвигать кандидатуры на финалы еврокубков этого года. Но с 2021 года можно начать диалог", — цитирует чиновника "Спорт-экспресс".

По словам Сорокина, и "Лужники", и новый стадион в Санкт-Петербурге по вместимости проходят для проведения финального матча евротурнира.

Сейчас

14:49

Як-42 из Ижевска сточил резину шасси об ВПП аэропорта Домодедова

13:23

Тайских подростков и их тренера выписали из больницы

13:19

Трамп назвал причину нападок на него

11:15

Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

10:39

Пользователи МТС жалуются на сбой связи

10:05

Словакия выдала России члена банды Басаева

05:27

В Мексике рухнул военный самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: города, не нашедшие модели развития, столкнутся с соцпроблемами

Путин: города, не нашедшие модели развития, столкнутся с соцпроблемами

28 минут назад
Цена несделанной фотографии: обидчики обладателя "Золотого граммофона" отправлены в колонию

Цена несделанной фотографии: обидчики обладателя "Золотого граммофона" отправлены в колонию

21 минута назад
Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество

Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество

3 минуты назад
Тайских подростков и их тренера выписали из больницы

Тайских подростков и их тренера выписали из больницы

46 минут назад
Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

1 час назад
Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

16 минут назад
Как россияне ходят по магазинам

Как россияне ходят по магазинам

8 часов назад
Словакия выдала России члена банды Басаева

Словакия выдала России члена банды Басаева

4 часа назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников

Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников

1 час назад
Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

3 часа назад
Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

1 час назад
Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

2 часа назад
Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

1 час назад
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

17.07.2018 14:20
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

17.07.2018 13:45
Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

17.07.2018 11:50
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
Алтай: сила природы

Алтай: сила природы

50 минут назад
ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

52 минуты назад
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"

Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"

1 час назад
Замминистра цифрового развития рассказал, каких журналистов заменят роботы

Замминистра цифрового развития рассказал, каких журналистов заменят роботы

1 час назад
Бескровная жертва

Бескровная жертва

1 час назад
Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы

Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы

1 час назад
Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

2 часа назад
Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

2 часа назад
Финский залив позеленел до исторического максимума

Финский залив позеленел до исторического максимума

2 часа назад
Посол РФ в США: Москва требует фактов о вмешательстве в выборы

Посол РФ в США: Москва требует фактов о вмешательстве в выборы

2 часа назад
СМИ: "Яндекс" зарегистрировал контроллер для "умного дома"

СМИ: "Яндекс" зарегистрировал контроллер для "умного дома"

2 часа назад
Случайный зритель погиб во время съемок клипа на эквадорском водопаде

Случайный зритель погиб во время съемок клипа на эквадорском водопаде

2 часа назад
Умершая от "Новичка" англичанка подобрала флакон духов с ядом в парке Эймсбери

Умершая от "Новичка" англичанка подобрала флакон духов с ядом в парке Эймсбери

3 часа назад
Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

3 часа назад
Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Амурской области. Видео

Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Амурской области. Видео

3 часа назад
Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

3 часа назад
Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей

Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей

3 часа назад
Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

4 часа назад
Жириновский предлагает подать триллионный иск к ЕС за коммунистический эксперимент

Жириновский предлагает подать триллионный иск к ЕС за коммунистический эксперимент

4 часа назад
Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб

Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб

4 часа назад
Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

4 часа назад
Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей

Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей

4 часа назад
Водолазы ведут поиск двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь

Водолазы ведут поиск двух взрослых и ребенка, которые могли утонуть в реке Обь

5 часов назад
ДТП в Крыму: три человека погибли, включая маленького ребенка

ДТП в Крыму: три человека погибли, включая маленького ребенка

5 часов назад
Минюст рассмотрит вопрос санкций против "Голоса Америки"

Минюст рассмотрит вопрос санкций против "Голоса Америки"

5 часов назад
Избивший DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края получил два года колонии

Избивший DJ Smash экс-депутат заксобрания Пермского края получил два года колонии

5 часов назад
Утечка: так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 9

Утечка: так будет выглядеть Samsung Galaxy Note 9

5 часов назад
Погба в очередной раз хочет переехать из Манчестера в Турин

Погба в очередной раз хочет переехать из Манчестера в Турин

6 часов назад
Дело "Зимней вишни": прокуратура обжаловала арест пожарного в Кемерове

Дело "Зимней вишни": прокуратура обжаловала арест пожарного в Кемерове

6 часов назад
Главный тренер сборной Панамы Гомес подал в отставку

Главный тренер сборной Панамы Гомес подал в отставку

6 часов назад
Число отравившихся шаурмой жителей Кызыла достигло 137

Число отравившихся шаурмой жителей Кызыла достигло 137

6 часов назад
На продажу выставлены еще две машины бывшего губернатора Хорошавина

На продажу выставлены еще две машины бывшего губернатора Хорошавина

8 часов назад
Дома для реновации будут строить в промзонах

Дома для реновации будут строить в промзонах

21 час назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15