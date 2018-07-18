Петербург ждет в августе XX Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK

В Санкт-Петербурге с 14 по 18 августа пройдет XX Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK. Зрителей ждут сцены ТЮЗа имени Брянцева, Новая сцена Александринского театр и пляж Петропавловской крепости.

Юбилей самого крупного и старейшего в России фестиваля contemporary танца OPEN LOOK будет отмечен ударной неделей уличных акций и российских премьер, мастер-классов зарубежных педагогов, перформансов, сайт-специфик и буто-представлений, сообщают его организаторы.

OPEN LOOK – это всегда открытие новых имен, танцевальных компаний и новых театральных форм. В этом году это еще и открытие танцевальной эстетики новых стран Азии и Южной Америки.

В один ряд со спектаклями из Нидерландов, Израиля, Великобритании, Испании, Польши встанут произведения танцовщиков из Южной Кореи и даже Чили. Но самое главное: OPEN LOOK представит то, ради чего трудился все эти годы, – лучшее в российском танце – спектакли трупп из Челябинска, Казани, Москвы и Петербурга.