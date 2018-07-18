Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество

Зиявудин Магомедов, совладелец группы "Сумма", специально развелся со своей женой Ольгой в январе этого года, чтобы скрыть дорогое имущество. В частности, речь идет о квартире, на которую суд наложил арест. Супруга обвиняемого утверждает, что это была сделано незаконно, и жилье принадлежит только ей.

Следователи, в свою очередь, уверены, что Ольга просто не могла позволить себе дорогостоящую квартиру, и куплена она на деньги Зиявудина Магомедова. Кроме того, супруги продолжали жить по одному адресу и после развода, что подтверждает его фиктивность, пишет агентство РИА Новости.

В итоге суд отклонил апелляцию Ольги и оставил решение об аресте квартиры в силе.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте этого года. Обоих подозревают в мошенничестве, растрате и создании преступного сообщества. По мнению следствия, они причастны к хищению 2,5 миллиардов рублей. Помимо этого, Магомеда еще и обвиняют в незаконном хранении оружия.