Вредная соседка установила спецсирену, которая действует только на детей

Британец Томас Уэлдон, который один воспитывает шестерых детей, рассказал журналистам о том, что живущая по соседству с ними женщина по имени Лесли Купер установила специальную сирену, которая действует только на детей и подростков, и направлена точно на дверь их дома.

В итоге его дети не могут выйти на улицу, потому что звуки сигнализации доставляют им физическую боль, а одну из дочерей даже пришлось показывать врачам, пишет Metro.

Отец-одиночка говорит, что ему и его детям очень нравится и сам дом, и этот тихий городок Бaббaкoмб в Дeвoнe, но из-за вредной соседки они вынуждены искать другое жилье.

Single dad Thomas Weldon, 52, claims his children have been hospitalised and left housebound pic.twitter.com/CkabQyyx2d