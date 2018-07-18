Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

Брекзит всё ближе, а ясности нет, и страсти накаляются. Разрыв с Европой оказался не такой желанной целью, как казалось ранее. Но Тереза Мэй готова довести дело до логической точки, просто чтобы выполнить обещание.

Каким будет этот развод, не может сказать никто. По каждому вопросу возникают споры даже в недрах кабинета премьер-министра, что на днях закончились отставкой главы МИД Бориса Джонсона и министра, как раз по делам брекзита, Дэвида Дэвиса.

Новый клинч в парламенте, пишет Times, накануне едва не закончился локальным поражением Мэй.

Рассматривался вопрос о таможенном регулировании после завершения процедуры развода. Оппоненты предлагали радикальный путь, а премьер настаивала на создании зоны свободной торговли между Великобританией и ЕС.

Казалось, оппозиция добьётся своего, но за несколько минут до голосования Мэй выступила с заявлением, пообещав инициировать досрочные выборы в парламент, если не будет принят её вариант торгового билля.

Даже если Мэй блефовала, в случае провала, ей пришлось бы выполнить обещанное. Коллеги Мэй по правящей консервативной партии оказались в очень щепетильном положении.

Именно Мэй с её рейтингом тянет вниз всю партию и потому досрочные выборы явно не пойдут на пользу консерваторам. Но и поддерживать премьера, растерявшего половину ключевых фигур в кабинете, и камнем тянущего рейтинг парламентариев-однопартийцев на дно – тоже не хотелось.

Оппозиция была дезориентирована и разобщена. Мэй потеряла в этой борьбе 12 голосов, но в самый последний момент сумела сохранить большинство. За проект премьера проголосовало 307 парламентариев, против – 301.

Удовлетворёнными вряд ли можно считать и тех и других. Одни проиграли борьбу, другие поддались на шантаж. Как долго Мэй сможет такими методами добиваться результата – предсказать нельзя, но ясно, что схема внутри консервативной партии, которую можно было характеризовать, как "партнёрство ради премьерства", накануне канула в Лету.