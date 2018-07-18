Як-42 из Ижевска сточил резину шасси об ВПП аэропорта Домодедова

В аэропорту Домодедова закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос. На нее приземлился пассажирский самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа" из Ижевска. После приземления и касания московской ВПП у самолета при торможении разорвались все четыре колеса на левой стойке шасси.

На борту самолета было 80 пассажиров, отмечает "Интерфакс". Никто из них не пострадал.

Самолет отбуксирован на специальную стоянку для ремонта.

Последний Як-42 был произведен в 2003 году. Эти ближнемагистральные самолеты работают на авиалиниях "Ижавиа" и "Красавиа". Всего на Саратовском и Самарском авиазаводах было произведено 183 самолета. Проект модернизации Як-42 был положен в основу нового российского магистрального самолета МС-21.