52 ребенка отравились в вагоне-ресторане поезда Москва - Кисловодск

В поезде, следовавшем из Москвы в-Кисловодск, отравились больше 50 детей. После этого происшествия было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Как сообщила "Интерфаксу" представитель управления СК РФ на транспорте Елена Марковская, группа из 296 детей в возрасте 12-14 лет детей ехала в оздоровительный лагерь.

Вечером 14 июля, после ужина в вагоне-ресторане поезда, дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления. Медики, сопровождавшие группу, обнаружили у 52 детей признаки пищевой токсикоинфекции и оказали им первичную помощь.

Кроме того, по информации следователей, после осмотра одного ребенка пришлось госпитализировать в Ростове-на-Дону. Состояние остальных детей медики оценили как удовлетворительное, поэтому они продолжили свой путь в лагерь.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины ЧП.