18 июля 201815:07
Пассажиры 64-летнего самолета сняли его крушение на видео
Появилось видео крушения самолета Convair CV-340, снятое его пассажиром, сидевшим рядом с иллюминатором. Съемка началась, когда загорелся левый двигатель на крыле. На записи также слышен диалог на африкаанс: женский голос интересуется причиной тряски, а мужской отвечает, что ситуация нехорошая, и все будет плохо.
Напомним, что крушение самолета с 19 пассажирами на борту в ЮАР произошло 10 июля. Погибли два человека, остальные получили травмы различной степени тяжести. Причина отказа двигателя расследуется.
Следует отметить, что воздушное судно Convair CV-340 было изготовлено еще в 1954 году, и в ближайшие месяцы его планировали отправить в нидерландский авиационный музей.
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