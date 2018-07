С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения

Новое лекарство против ожирения продемонстрировало отличные результаты в ранних экспериментах на мышах: его применение привело к долгосрочной потере веса и улучшению метаболического здоровья у грызунов, питающихся пищей с высоким содержанием жиров. Препарат создан на основе соединения, которое придаёт перцу чили его жгучий вкус.

Не секрет, что ожирение невероятно опасно для здоровья. Оно часто сопровождается сахарным диабетом, провоцирует раннее старение мозга, а также увеличивает риск развития болезней сердца. Кроме того, женщины с лишним весом чаще других рожают биологически более старых детей, а у мужчин ожирение изменяет наследственную информацию, содержащуюся в сперме. По этой причине учёные всего мира разрабатывают способы борьбы с распространённым недугом.

Новое исследование команды учёных из Школы фармакологии при Вайомингском университете показало, что капсаицин (химическое соединение, ответственное за жжение при употреблении перца чили), может активировать определённые рецепторы в клетках жировой ткани. Речь идёт о TRPV1 рецепторах.

Рецепторы TRPV1, присутствующие в больших количествах в клетках жировой ткани, могут заставлять клетки белой жировой ткани сжигать энергию вместо того, чтобы запасать её. Теоретически это может приводить к снижению веса.

Между тем простое введение капсаицина в организм не оказалось эффективным лечением против ожирения. В связи с этим исследователи модифицировали соединение и разработали препарат под названием метабоцин (metabocin).

Этот инновационный препарат позволяет в течение более длительного срока (всего дня) медленно высвобождать капсаицин в организме. По этой причине препарат может способствовать уменьшению лишнего веса без появления воспаления или других неблагоприятных последствий.

В результате повышается биологическая ценность соединения и снижаются нежелательные побочные эффекты или токсичность.

Первичные исследования на животных показали, что препарат эффективно способствует снижению веса и улучшает чувствительность к инсулину.

"Мы наблюдали заметное улучшение в уровнях сахара в крови и уровнях холестерина, инсулиновой реакции и симптомов жировой болезни печени", — говорит доктор Баскаран Тьягараджан (Baskaran Thyagarajan), ведущий автор исследования.

В ходе последних экспериментов изучалось, насколько безопасно новое "жгучее" лекарство при длительном применении. В итоге после восьми месяцев непрерывного применения у мышей не наблюдалось никаких неблагоприятных эффектов, при этом они также продолжали сбрасывать лишний вес.

"Он [препарат] оказался безопасным, мыши хорошо его переносили", — говорит Тьягараджан, добавляя, что лекарство может стать частью стратегии, направленной на борьбу с ожирением.

Специалист предупреждает, что не стоит спешить закупаться бутылками соуса чили, поскольку таких клинически значимых эффектов нельзя достигнуть, просто поедая много острой пищи.

"Употребление перца чили может быть полезным, но нельзя получить соответствующую дозу капсаицина с помощью этих продуктов", — объясняет учёный, отмечая, что различные перцы чили содержат разное количество капсаицина.

На следующих этапах исследования будет изучаться безопасность препарата, а затем его эффективность в клинических испытаниях. На сегодняшний день авторы работы разрабатывают новые методы лечения капсаицином для более локализированной терапии ожирения.

Новое исследование представлено на ежегодном собрании Общества по изучению пищевого поведения (Society for the Study of Ingestive Behavior).

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о том, что вещество всё из того же перца чили победит хроническую боль без привыкания.

Если же говорить о других способах лечения ожирения, то учёные предлагают применять заморозку блуждающего нерва, делать укол, блокирующий чувство голода, и использовать генно-модифицированные имплантаты.