Апелляции отклонены: УЕФА оштрафовал "Зенит" и "Спартак"

Два российских футбольных клуба перед стартом нового еврокубкового сезона не смогли обосновать Европейскому футбольному союзу свою невиновность в делах о неадекватном поведении болельщиков в минувшем году. "Зениту" и "Спартаку" придется заплатить штрафы.

Московский клуб пытался оспорить санкции, наложенные после гостевой игры с испанским "Атлетиком" (2:1) в Лиге Европы. По итогам матча дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал " Спартак" на 55 тыс. евро. И клубу было запрещено продавать билеты на ближайшие две выездные игры в рамках еврокубков.

Команда из Санкт-Петербурга не согласилась с санкциями, наложенные после домашней игры с немецким "Лейпцигом" (1:1) в Лиге Европы. По итогам матча УЕФА выписал "Зениту" два штрафа – на 50 тыс. и 20 тыс. евро, кроме этого клуб обязан провести ближайшую домашнюю игру в рамках еврокубков при пустых трибунах.