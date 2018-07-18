Путин: аналог "Паспорта болельщика" появится в России и для других мероприятий

Президент России Владимир Путин считает целесообразным и возможным распространение возможностей, имевшихся у владельцев "паспортов болельщиков" ЧМ-2018 по футболу, на посетителей других массовых мероприятий в РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства заявил на совещании с министрами правительства, сообщив, что 17 июля он обсуждал этот вопрос с премьером Дмитрием Медведевым.

Отмечается, что с данной просьбой к президенту России обратилась вице-премьер Ольга Голодец, по словам которой данная технология показала свою состоятельность.

Голодец отметила, что ранее руководитель страны принял решение продлить действие FAN ID до конца 2018 года, и учитывая это она просит, чтобы этот формат был распространён на другие культурно-массовые мероприятия в России.

В частности, речь идет об Универсиаде в Красноярске, а в 2019 году — международном конкурсе имени Чайковского.

Вице-премьер полагает, что применение FAN ID "очень бы помогло нам принимать гостей, особенно иностранных".

Государственная дума РФ уже приступила к работе над законопроектом, согласно которому иностранные обладатели "паспорта болельщика" смогут вновь приехать по нему в Россию до конца 2018 года.