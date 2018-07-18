Бывшему главе МУРа смягчили наказание

Экс-начальнику Московского уголовного розыска генералу Виктору Трутневу смягчили обвинения по делу о коррупции. Московский гарнизонный военный суд принял такое решение, назначив наказание в виде пяти лет условно.

Как уточняет РИА Новости, отставному полицейскому вменялась часть 4 статьи 291​​​.1 Уголовного кодекса "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Сумма взятки, посредником в которой следствие называет Трутнева, составила 70 тысяч долларов.

Виновными по данному делу суд также признал экс-сотрудника УФСБ Артура Юсуфова, Дениса Семенова и Алексея Винокурова.

Виктор Трутнев обвиняется в вымогательстве денег у АО "Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева", одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.