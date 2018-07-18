Болел до потери пульса: в Москве спасли английского фаната, получившего инфаркт во время матча
Из Боткинской больницы сегодня выписывают иностранного болельщика после сложнейшей операции. Англичанин так сильно переживал за свою команду во время матча с Хорватией, что прямо со стадиона "Лужники" его пришлось экстренно госпитализировать. У пациента произошла остановка сердца.
Он болел за свою команду буквально до потери пульса. Ему стало плохо прямо на матче, когда сборная его страны — Англии — боролась с Хорватией за место в полуфинале. Первый забитый мяч в ворота англичан — и Майклу становится резко не по себе. Второй гол от хорватов — и сердце эмоционального болельщика уже не выдерживает.
- Вы так сильно переживали за свою сборную?
- Я был настолько сосредоточен на матче, что не думал о своих ощущениях. Я лишь чувствовал небольшой дискомфорт в области сердца и слабость. Но решил дотерпеть. И только после матча я почувствовал сильную боль и решил обратиться к врачам.
Майкл не думал, что игра для него закончится вот так — острый инфаркт миокарда, такой диагноз ему поставили врачи скорой помощи, которые дежурили на стадионе "Лужники".
"Во время транспортировки, при подъезде к больнице Боткина, у больного остановилось сердце, остановка дыхания, не было давления, пульса", — рассказывает Ирина Прудникова, врач скорой помощи.
Майкл пережил клиническую смерть. У врачей были считанные минуты, чтобы снова запустить его сердце.
"Одномоментно были начаты реанимационные мероприятия, перевод пациента на искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, электрокардиостимулятор временный для того, чтобы заработало сердце, чтобы максимально быстро транспортировать пациента в операционную, искусственная вентиляция легких", — рассказывает Максим Домашенко, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. С. П. Боткина.
Уже через 20 минут после поступления в больницу пациенту провели сложнейшую операцию по установке стента в сосуды сердца. На следующий день Майкл пришел в себя и смог дышать самостоятельно.
- Когда пациент пришел в себя после искусственной вентиляции легких, первое, что он сказал — я хочу домой. И мы на обходе с заведующим реанимации сказали, что еще рано, буквально несколько часов назад вас практически не было в живых.
Жена и друзья Майкла приехали из Англии в Москву сразу, как только узнали о случившемся. Навещать его приходили каждый день. Сейчас готовятся к выписке. Уже сегодня вечером все вместе вылетают домой.
- Мы очень нервничали. И когда прилетели, обрадовались, увидев, что он в полном порядке.
- Пока нас не было, он сказал, что за ним здесь очень тщательно приглядывали. Мы очень благодарны московским врачам.
Хирурги пообещали, что сердце Майкла теперь будет биться ровно. Но жена все равно на месяц запретила ему смотреть любые футбольные матчи.
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