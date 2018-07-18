Коммунальный фонтан: мощный прорыв трубы в Екатеринбурге сняли на видео

Один из перекрестков в Екатеринбурге оказался засыпан щебнем и залить грязью в результате прорыва трубы во время опрессовки. Инцидент попал в объектив по меньшей мере двух камер регистраторов.

Коммунальный фонтан в среду днем забил на углу улиц Блюхера и Раевского. На кадрах видно, как из-под земли на высоту около 10 метров вырывается мощная струя воды, заливая оказавшиеся поблизости автомобили грязью. Водитель едва не оказавшейся в эпицентре "Газели" успел повернуть направо и съехать на трамвайные пути.

"Весь перекрёсток в камнях и грязи, много битых машин стоит, вероятно, напор воды был как взрыв", — рассказал E1.ru очевидец.

Позже выяснилось, что тепломагистраль прорвало во время опрессовки труб, когда при кратковременной подаче давления специалисты выявляют поврежденные места. Представители "Екатеринбургской теплосетевой компании" отметили, что незначительные повреждения получили два автомобиля, никто из людей не пострадал.