Коммунальный фонтан: мощный прорыв трубы в Екатеринбурге сняли на видео
Один из перекрестков в Екатеринбурге оказался засыпан щебнем и залить грязью в результате прорыва трубы во время опрессовки. Инцидент попал в объектив по меньшей мере двух камер регистраторов.
Коммунальный фонтан в среду днем забил на углу улиц Блюхера и Раевского. На кадрах видно, как из-под земли на высоту около 10 метров вырывается мощная струя воды, заливая оказавшиеся поблизости автомобили грязью. Водитель едва не оказавшейся в эпицентре "Газели" успел повернуть направо и съехать на трамвайные пути.
"Весь перекрёсток в камнях и грязи, много битых машин стоит, вероятно, напор воды был как взрыв", — рассказал E1.ru очевидец.
Позже выяснилось, что тепломагистраль прорвало во время опрессовки труб, когда при кратковременной подаче давления специалисты выявляют поврежденные места. Представители "Екатеринбургской теплосетевой компании" отметили, что незначительные повреждения получили два автомобиля, никто из людей не пострадал.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В России появится аналог "Паспорта болельщика"
- 52 ребенка отравились в вагоне-ресторане поезда Москва-Кисловодск
- Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество
- Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью
- Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников
Самое читаемое
-
На Урале убили финалистку мирового конкурса красоты
- Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе назло полицейским. Видео
- В Японском море начали поднимать русский крейсер, груженный золотом
- Ватикан разрешил "невестам Христа" не беречь девственность
- Туристы сняли на видео превращение огненного вихря в водяной смерч
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Lada Priora все-таки снимут с конвейера
- В Россию везут роскошный Volvo по шокирующей цене
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Нефть рухнула вслед за остальным сырьем. Ход за рублем?
- 10 стран с самым низким налогом на прибыль
- Станет ли Болгария новым газовым хабом Европы?
- "Ромир": личная инфляция в июне была ниже официальной
- Нужна ли США Всемирная торговая организация?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Невидимая угроза: может ли мокрый купальник стать причиной инфекции
- Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Трамп знал, на что шел
- В Екатеринбурге крестным ходом прошли паломники со всей России
- Экстремал на самокате установил рекорд скорости на Кутузовском
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 3.1: представительный бюджетник
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Как будем работать в эпоху интеллектуальной инфраструктуры?
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
Вести-Москва
-
Врачи спасли английского фаната, чуть не умершего от инфаркта во время матча
- Такси на скорости влетело в столб, погибли 3 человека
- Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы
- В Подмосковье усовершенствовали систему защиты от лесных пожаров
- Наследие ЧМ-2018 поможет вырастить новое поколение футболистов
- В Подмосковье пообещали достроить все дома разорившейся Urban Group
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Не один, а два: странный околоземный астероид "раздвоился"
- Робот-садовод переносит растение на солнце и напоминает хозяину о поливе
- В Китае обнаружили 2700-летний некрополь эпохи Вёсен и Осеней
- Предки людей развивали кисти рук ради извлечения костного мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков