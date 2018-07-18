Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 июля 201816:04

Российские роботы будут выпускать танковые гусеницы и днем, и ночью

фото: vk.com/Уралвагонзавод

Крупнейший российский производитель бронетехники "Уралвагонзавод" запустил роботизированную линию по выпуску гусениц для перспективных танков Т-14 "Армата", самоходок "Коалиция-СВ", БМПТ "Терминатор", систем ПВО С-300В и танков Т-90С. Соответствующее сообщение компания разместила в социальной сети "ВКонтакте".

 

Линия состоит из четырех станков: три обрабатывают соединительные "пальцы", один вытачивает "башмак" и "гребень" трака. Весь процесс производства контролирует всего один человек: ему нужно только загружать в станки заготовки, задавать им программу и следить за ее выполнением.

Трудоемкость работ снизилась в три раза. Выпуск одной детали занимает теперь не 3 часа, как раньше, а всего 10 минут.

Ранее появилась информация, что "Омсктрансмаш", который входит в "Уралвагонзавод", запустил автоматическую сборочную линию гусениц для бронетехники. Соединяют примерно тысячу разных деталей в единый трак теперь роботы. У них это получается в четыре раза быстрее и заметно качественнее, чем у людей, утверждают на заводе.

Сейчас

15:29

Бывшему главе МУРа смягчили наказание

14:59

52 ребенка отравились в поезде Москва - Кисловодск

14:49

Як-42 из Ижевска сточил резину шасси об ВПП аэропорта Домодедова

13:23

Тайских подростков и их тренера выписали из больницы

13:19

Трамп назвал причину нападок на него

11:15

Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

10:39

Пользователи МТС жалуются на сбой связи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: аналог "Паспорта болельщика" появится в России и для других мероприятий

Путин: аналог "Паспорта болельщика" появится в России и для других мероприятий

44 минуты назад
52 ребенка отравились в вагоне-ресторане поезда Москва - Кисловодск

52 ребенка отравились в вагоне-ресторане поезда Москва - Кисловодск

1 час назад
Бывшему главе МУРа смягчили наказание

Бывшему главе МУРа смягчили наказание

35 минут назад
Цена несделанной фотографии: обидчики обладателя "Золотого граммофона" отправлены в колонию

Цена несделанной фотографии: обидчики обладателя "Золотого граммофона" отправлены в колонию

1 час назад
Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество

Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество

1 час назад
Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

1 час назад
Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

3 часа назад
Болел до потери пульса: в Москве спасли английского фаната, получившего инфаркт во время матча

Болел до потери пульса: в Москве спасли английского фаната, получившего инфаркт во время матча

47 минут назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников

Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников

2 часа назад
Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

5 часов назад
Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

3 часа назад
Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

3 часа назад
Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

3 часа назад
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

17.07.2018 14:20
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

17.07.2018 13:45
Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

Всероссийская перепись фермеров. Получите возможность рассказать о своем бренде!

17.07.2018 11:50
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
Российские роботы будут выпускать танковые гусеницы и днем, и ночью

Российские роботы будут выпускать танковые гусеницы и днем, и ночью

23 минуты назад
С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения

С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения

59 минут назад
Як-42 из Ижевска сточил резину шасси об ВПП аэропорта Домодедова

Як-42 из Ижевска сточил резину шасси об ВПП аэропорта Домодедова

1 час назад
Вредная соседка установила спецсирену, которая действует только на детей

Вредная соседка установила спецсирену, которая действует только на детей

1 час назад
Тайских подростков и их тренера выписали из больницы

Тайских подростков и их тренера выписали из больницы

2 часа назад
Алтай: сила природы

Алтай: сила природы

2 часа назад
ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

2 часа назад
Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

2 часа назад
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"

Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"

2 часа назад
Замминистра цифрового развития рассказал, каких журналистов заменят роботы

Замминистра цифрового развития рассказал, каких журналистов заменят роботы

3 часа назад
Бескровная жертва

Бескровная жертва

3 часа назад
Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы

Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы

3 часа назад
Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

3 часа назад
Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

3 часа назад
Финский залив позеленел до исторического максимума

Финский залив позеленел до исторического максимума

3 часа назад
Посол РФ в США: Москва требует фактов о вмешательстве в выборы

Посол РФ в США: Москва требует фактов о вмешательстве в выборы

4 часа назад
СМИ: "Яндекс" зарегистрировал контроллер для "умного дома"

СМИ: "Яндекс" зарегистрировал контроллер для "умного дома"

4 часа назад
Случайный зритель погиб во время съемок клипа на эквадорском водопаде

Случайный зритель погиб во время съемок клипа на эквадорском водопаде

4 часа назад
Умершая от "Новичка" англичанка подобрала флакон духов с ядом в парке Эймсбери

Умершая от "Новичка" англичанка подобрала флакон духов с ядом в парке Эймсбери

4 часа назад
Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

4 часа назад
Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Амурской области. Видео

Легковой автомобиль сбил двух пешеходов в Амурской области. Видео

5 часов назад
Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

Серебренникова отказались отпустить из-под домашнего ареста

5 часов назад
Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей

Страховщики составили "хит-парад" самых угоняемых в России автомобилей

5 часов назад
Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие

5 часов назад
Жириновский предлагает подать триллионный иск к ЕС за коммунистический эксперимент

Жириновский предлагает подать триллионный иск к ЕС за коммунистический эксперимент

6 часов назад
Словакия выдала России члена банды Басаева

Словакия выдала России члена банды Басаева

6 часов назад
Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб

Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб

6 часов назад
Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

6 часов назад
Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей

Серхио Рамос сделал предложение матери своих троих детей

6 часов назад
Как россияне ходят по магазинам

Как россияне ходят по магазинам

10 часов назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15