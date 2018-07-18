Путин назвал концертный зал в "Зарядье" одним из лучших в Европе

Во время выступления на VIII Московском урбанистическом форуме президент России Владимир Путин назвал концертный зал в парке "Зарядье" одним из лучших в Европе.

Глава государства отметил, что в московском парке представлены передовые решения в сфере урбанистики и создания городского пространства. Одним из таких достижений Путин назвал концертный зал в "Зарядье": "Думаю, что он по праву может считаться сегодня одним из лучших в Европе".

Президент РФ подчеркивает, что парк олицетворяет неразрывную связь сегодняшней России с ее историей. Это общественное пространство по-другому называют "парком настоящего будущего", передает РИА Новости.

Официальное открытие концертного зала в "Зарядье" состоится 8 сентября, в День города. Продажа электронных билетов на грядущие мероприятия уже открыта. В концертном зале представлено шесть этажей (четыре наземных и два подземных), Большой и Малый зал на 1600 и 400 мест соответственно, а также двенадцать артистических помещений. Посетители смогут оценить партер-трансформер, акустическую систему, созданную лучшими проектировщиками, и самый большой в столице орган.

С 17 по 22 июля в концертном зале в "Зарядье" проходит VIII Московский урбанистический форум, тема которого в этом году – "Связывая поколения". Владимир Путин называет форум одной из авторитетнейших площадок, где есть возможность обсудить настоящее и будущее городов.