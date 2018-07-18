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18 июля 201817:15

На родине Евгения Евтушенко открыли памятник поэту в его день рождения

фото: Russian Look

Памятник знаменитому поэту Евгению Евтушенко открыли в городе Зима Иркутской области в день его рождения, 18 июля. Скульптуру установили рядом со школой, где учился поэт.

По данным РИА Новости, автор монумента – Евгений Скачков – стал первым скульптором, установившим в России памятник Евгению Евтушенко.

Помимо памятника, в Приангарье открылась художественная выставка, на которой представлены снимки Евтушенко из альбома близкого друга поэта Николая Зимина. Также в Иркутске прошла презентация книги журналиста Арнольда Харитонова "Я вам необходим", где собраны интервью с поэтом, статьи и воспоминания о нем.

Знаменитый советский поэт Евгений Евтушенко родился в 1932 году в городе Зима Иркутской области. Автор многочисленных стихотворений и поэм, Евтушенко является обладателем множества международных литературных премий. Его произведения переведены более чем на 70 языков мира. Скончался поэт 1 апреля 2017 года.

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