Тема:
Конфликт в Сирии 2 минуты назад
Освобождены почти все крупные города Сирии: беженцы возвращаются в свои дома
Правительственные войска Сирии восстанавливают мирную жизнь на юге страны. Люди постепенно возвращаются в свои дома, вновь открываются магазины и школы.
Еще пару недель назад здесь шли ожесточенные бои — небольшой городок на юге Сирии удерживали радикальные исламисты. Здесь и сейчас много напоминаний о войне: на редкой стене нет следов от пуль и осколков. Но люди уже вернулись, и все они были беженцами, находились в специализированных центрах. Сейчас государственные службы восстанавливают электро- и водоснабжение, а жители приводят в порядок свои дома.
Большая и гостеприимная, то есть обычная сирийская семья. Родители, дети и внуки – все в одном доме. Жили тут при боевиках, потом ушли в лагерь для беженцев. Говорят: было невыносимо.
- Бандиты, конечно, местные были, но руководили ими иностранцы из арабских стран. Они специально складывали боеприпасы во дворах мирных жителей, ставили тяжелое оружие. Прикрывались нами, как живым щитом. Мы сбежали в лагерь, а после освобождения вернулись домой.
Семье Мусульмани — известная здесь фамилия — повезло, дом практически не пострадал в ходе боевых действий. Хассан — старший сын — показывает бытовые условия. Говорит, уже есть вода и свет, в Альму доставили продовольствие.
- Радость у нас, купили подержанный холодильник. А так, конечно, мы наведем порядок, будем жить. Войны нет, а остальное обязательно наладится.
Они довольствуются малым, но и этому рады, все же лучше, чем в лагере или в зоне боевых действий.
В семье, кстати, большой праздник – она стала больше.
Мальчик Мирай родился 20 дней назад в лагере для беженцев, а село освободили всего 15 дней назад, то есть буквально несколько дней ребенок дома.
Это, пожалуй, главная иллюстрация усилий и российских военных, и правительства страны. На большей части территории республики теперь мир, и родители могут не бояться за жизни своих детей.
Сейчас в мире более 6 миллионов сирийских беженцев. Большая часть в Турции, около 3 миллионов, в Ливане — полтора миллиона, в Иордании – около миллиона человек. Остальные — в странах Европы. И здесь говорят: наступило время возвращаться домой.
Правительство Сирии готово предоставить своим гражданам, которые бежали от войны, все необходимое — восстановить инфраструктуру и жилье, обеспечить безопасность. Более того, здесь нужны, что называется, руки: необходимо восстанавливать экономику, а это рабочие места. Условия для возвращения беженцев созданы: почти все крупные города освобождены.
Пограничники вновь находятся на своих позициях. Границы с Ливаном, Иорданией и Ираком — под контролем правительственных сил, по крайней мере, ключевые участки. Вот так на границу возвращались сирийские военные на юге. Процесс продолжался последние несколько недель. И здесь ключевая роль российских офицеров: они вели переговоры с боевиками и запустили здесь процесс примирения.
Боевые действия в Сирии, конечно, продолжаются, но большая часть населенных пунктов расположена теперь в тыловых районах. И если еще несколько лет назад в Сирии мало кто верил в то, что мир наступит, теперь уж оптимизма значительно больше.
Ранее по теме
-
В Сирии начал работу российский центр приема беженцев2 минуты назад
-
Стрельба больше ни к чему: жемчужина Сирии сложила оружие7 часов назад
-
Сирийское примирение: боевики сдают танки2 суток назад
-
США обсуждают возможность эвакуации членов "Белых касок" из САР2 суток назад
-
В сирийских зонах деэскалации за сутки пять раз нарушили перемирие3 суток назад
-
МЧС России помогло Армении доставить гуманитарную помощь в Сирию3 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В России появится аналог "Паспорта болельщика"
- Трамп: мы поладили с Путиным, и это вызвало беспокойство ненавистников
- Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью
- Бывшему главе МУРа смягчили наказание
- 52 ребенка отравились в вагоне-ресторане поезда Москва-Кисловодск
Самое читаемое
-
На Урале убили финалистку мирового конкурса красоты
- Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе назло полицейским. Видео
- В Японском море начали поднимать русский крейсер, груженный золотом
- Ватикан разрешил "невестам Христа" не беречь девственность
- Туристы сняли на видео превращение огненного вихря в водяной смерч
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Lada Priora все-таки снимут с конвейера
- В Россию везут роскошный Volvo по шокирующей цене
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Нефть рухнула вслед за остальным сырьем. Ход за рублем?
- 10 стран с самым низким налогом на прибыль
- Станет ли Болгария новым газовым хабом Европы?
- "Ромир": личная инфляция в июне была ниже официальной
- Нужна ли США Всемирная торговая организация?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Невидимая угроза: может ли мокрый купальник стать причиной инфекции
- Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Трамп знал, на что шел
- В Екатеринбурге крестным ходом прошли паломники со всей России
- Экстремал на самокате установил рекорд скорости на Кутузовском
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 3.1: представительный бюджетник
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Как будем работать в эпоху интеллектуальной инфраструктуры?
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
Вести-Москва
-
Врачи спасли английского фаната, чуть не умершего от инфаркта во время матча
- Такси на скорости влетело в столб, погибли 3 человека
- Желтый уровень опасности: на Москву идут сильные грозы
- В Подмосковье усовершенствовали систему защиты от лесных пожаров
- Наследие ЧМ-2018 поможет вырастить новое поколение футболистов
- В Подмосковье пообещали достроить все дома разорившейся Urban Group
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера, в том числе "чудака"
- С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения
- Аллергические реакции могут защищать от рака кожи
- Спастись от кровопийцы: биологи объяснили прыгучесть морских рыб
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков