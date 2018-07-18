Родина пробилась в 1/4 финала турнира в Гштааде

Российская теннисистка Евгения Родина стала четвертьфиналисткой турнира в швейцарском Гштааде. Занимающая 92 строчку мирового рейтинга россиянка во втором круге одержала победу немкой Моной Бартель.

Родина оказалась сильнее по итогам трех сетов – 6:4, 2:6, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. В следующем круге соревнования 29-летняя москвичка поспорит за выход в полуфинал с представительницей Чехии – Маркетой Вондроушовой. Игра состоится 20 июля.