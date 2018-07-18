Аллергические реакции могут защищать от рака кожи

Покрасневшие глаза, одышка, насморк и кожный зуд — казалось бы, в аллергии нет ничего приятного. Но команда учёных из нескольких медицинских школ Великобритании обнаружила, что компоненты иммунной системы, которые вызывают аллергическую реакцию, могут защитить кожу от раковых заболеваний.

Джессика Стрид (Jessica Strid) из Имперского колледжа Лондона и её коллеги сосредоточились на изучении одной из разновидностей антител – иммуноглобулина Е (IgЕ). Именно этот белок ошибочно признаёт безобидные составляющие апельсина, клубники или цветочной пыльцы опасными для организма и запускает полномасштабный ответ иммунной системы, который иногда приводит к крайне тяжёлым последствиям. Однако до сих пор учёные не могут уверенно сказать, какова первоначальная полезная функция этого противоречивого иммунного агента.

Последние научные исследования намекают на то, что загадочные антитела необходимы для защиты организма от токсичных химических веществ, в изобилии поступающих из окружающей среды. Белок накапливается на месте контакта кожи с токсином и, вероятно, может предотвращать развитие раковой опухоли в месте повреждения клеток.

"Мы привыкли думать, что IgЕ защищает нас от паразитов, таких как кишечные черви, а в отсутствии последних вызывает аллергию, — говорит Стрид в пресс-релизе колледжа. — Однако после предыдущего исследования, которое показало, что организм может бороться с паразитами и без IgE, мы считаем, что должна быть ещё какая-то задача".

В ходе новой работы биологи обнаружили, что при попадании токсичного вещества на кожу мышей в их организме начинается усиленная выработка иммуноглобулинов, которые стягиваются в повреждённое место. При этом они отмечали закономерное уменьшение вероятности развития рака кожи.

Также Стрид и её коллеги проанализировали злокачественные опухоли у 12-ти пациентов с плоскоклеточной карциномой – вторым по распространенности типом рака кожи. Оказалось, что во всех них присутствовал иммуноглобулин Е, при этом чем хуже был прогноз по развитию заболевания, тем меньше антител присутствовало в зоне поражения. И наоборот, в самых лёгких случаях опухолевые клетки окружало большее количество IgЕ.

"Пока мы только положили начало истории, – говорит Стрид. – Следующим шагом будет выяснить, как именно IgЕ может остановить перерождение обычных клеток кожи в раковые и определить, можно ли манипулировать аллергической реакцией как защитным или лечебным средством".

Интересно, что новые данные свидетельствуют в пользу так называемой "токсиновой гипотезы" возникновения аллергии. Её суть сводится к тому, что химические вещества, оказывающиеся в окружающей среде, например, вследствие сжигания топлива или пришедшие из табачного дыма, могут негативно влиять на клетки кожи, провоцируя увеличение выработки иммуноглобулина. Другими словами, повсеместной ухудшение экологии напрямую влияет на количество людей, страдающих от аллергии. Их число неуклонно растёт последние десятилетия.

Результаты исследования были изложены в статье, опубликованной в издании Nature Immunology.

Отметим также, что в специальном разделе проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru), посвящённом аллергии, можно найти описание самых важных достижений в этой области. Например, недавно стало известно, что существуют пищевые добавки для беременных, снижающие риск развития детской аллергии и экземы.