Прямо во время соревнований на западе Москвы ветер перевернул три яхты. Спасатели отбуксировали яхты к берегу и передали яхтсменам.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы столичного главка МЧС, инцидент случился в 14:​​.10. При патрулировании дежурной смены были замечены три яхты, которые перевернулись. Два человека спасены. По предварительным данным, никто не пострадал.

Синоптики обещают во второй половине дня 18 июля в Москве усиление ветра и ливневые дожди. Автомобилистов призывают не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями.