Российский флот получит фрегат "Адмирал Горшков" накануне дня ВМФ

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" передадут военно-морскому флоту России 28 июля, то есть накануне празднования дня ВМФ. Торжественная церемония подъема Андреевского фланга на корабле пройдет в Санкт-Петербурге. На ней будут присутствовать командование флота и руководство Объединенной судостроительной корпорации. Уже на следующий день "Адмирал Горшков" примет участие в Главном военно-морском параде, рассказал агентству ТАСС представитель российского флота Игорь Дыгало.

"Адмирал Горшков" – первый, или головной, фрегат проекта 22350. Его заложили еще в 2006 году, спустили на воду в 2010 году, а на испытания он отправился в 2014 году. Длина корабля – 135 метров, водоизмещение – 4,5 тысячи тонн, экипаж – до 210 человек.

Основное вооружение фрегата – это 16 пусковых установок для двух типов ракет: противокорабельных "Ониксов" или многоцелевых "Калибров". Плюс "Адмирал Горшков" оснащен 130-миллиметровым орудием А-192, системой ПВО "Полимент-Редут" и зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш".

Даже несмотря на то, что "Адмирал Горшков" до сих пор не стоит на вооружении российского флота, он уже успел наделать шума. Его появление в нейтральных водах недалеко от Великобритании вызвало не совсем адекватную реакцию у местных военных. Королевский флот выслал на перехват фрегат St Albans, а министр обороны Гэвин Уильямсон объявил, что не допустит агрессии в адрес своей страны. Чем мог угрожать "Адмирал Горшков", который даже не успел закончить госиспытания, глава военного ведомства не пояснил.