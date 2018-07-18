"Зенит" заинтересован в воспитаннике "Реала"

Питерский "Зенит" проявляет свой интерес к защитнику испанского "Эспаньола" Марио Эрмосо. 23-летний футболист является воспитанником мадридского "Реала" и выступал за молодежные команды "Королевского клуба" с 2005 по 2014 год. Об интересе "сине-бело-голубых" сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

В составе "Эспаньола" испанец дебютировал в матче Примеры против "Барселоны". Всего на его счету 24 поединка, в которых он отметился одним голом и заработал семь желтых карточек. Примечательно, что свой единственный гол он забил в поединке, в котором он также отличился двумя автоголами.

Кроме того, Эрмосо имеет на своем счету пять игр за молодежную сборную Испании.