Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб

О спецоперации по спасению бывшего олигарха и экс-депутата Сергея Капчука можно писать "шпионский роман". Три месяца он "петлял" по миру, убегая из Лондона — от британских спецслужб. Сейчас Капчук уже в Москве, но, очевидно, что до сих пор боится и своих, и чужих.

Даже на интервью с Андреем Малаховым в Краснопресненском парке он вдруг резко встал и попросил перенести беседу на следующий день. Интервью "Прямому эфиру" – первое после его возвращения в Россию — все-таки состоялось.

Известный в 1990-х российский олигарх Сергей Капчук был одной из ключевых фигур в политике Свердловской области. Из "молодых да ранних", он уже в 24 года работал напрямую с Ельциным. А 15 лет назад — после того, как его объявили в розыск за мошенничество, сбежал в Лондон.

Тогда Капчук бежал от российского правосудия через Украину и Арабские Эмираты, в итоге осев, как и многие беглые олигархи, в Лондоне.

Его красивая жизнь в британской столице была нарушена отравлением Скрипалей, в котором Лондон упорно обвиняет Москву, не имея на то никаких доказательств.

Британские СМИ стали убеждать Капчука, что он – следующий. Вскоре на интервью вместо милой девушки из Sky News приехал "здоровенный разведчик". И начался допрос.

Капчука пытались убедить "атаковать Путина и Россию" и обвинить "их во всех этих отравлениях". Бывший российский политик и бизнесмен был напуган и решил бежать из Лондона. Сначала — до Адриатики, но британские спецслужбы держали его под колпаком.

Тогда он позвал на помощь Россию, и ему помогли вернуться на Родину, хотя и с ней у Капчука отношения сложные. Однако бизнесмен надеется, что все его прежние дела разъяснятся, и он сможет остаться в России навсегда.

Как Капчуку удалось сбежать от британских спецслужб? Какие опасные для Лондона тайны он привез в Москву? Что его ждет в России сейчас, и в чем на самом деле крылась причина интереса правоохранителей к его персоне перед побегом в Лондон полтора десятка лет назад?

В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" – сенсационное интервью сбежавшего из Лондона бизнесмена и обсуждение в студии экспертов, знавших Капчука в "долондонский" период.