В Сирии начал работу российский центр приема беженцев

Российский центр приема, распределения и размещения беженцев, о создании которого ранее объявили в Минобороны РФ, подготовил более 336 тысяч мест для приема и размещения вынужденных переселенцев в различных городах Сирии.

Как передает ТАСС, более 80 тысяч мест развернуто в провинции Риф Дамаск, более 130 тысяч – в провинции Алеппо, 64 тысячи – в Хомсе, в Хаме – более 10 тысяч и 45 тысяч в Дейр-эз-Зоре.

В административных центрах сирийских провинций созданы комитеты по национальному примирению, в чьи задачи входит не только прием и размещение беженцев, но организация их социальных вопросов. В частности, созданы группы автобусов, которые предназначены для перевозки людей – по заявкам комитетов по нацпримирению.

В Москве для координации работы центра начал работу Межведомственный штаб министерства обороны РФ и министерства иностранных дел России – на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации.