Сеть возбуждена кадрами, как Мелания изменилась в лице после рукопожатия с Путиным

Пользователи соцсетей активно обсуждают видеокадры, на которых супруга президента США Мелания Трамп после рукопожатия с президентом России изменяется в лице.

OMG I was looking for this all day — they finally just showed it on MSNBC

Watch her face!! pic.twitter.com/nBSEKshhlJ — SRM_MD❄️🌵❄️ (@srmduke87) 17 июля 2018 г.

Эта сцена была снята 16 июля в Хельсинки во время встречи Владимира Путина с главой Белого дома и Меланией, которая сопровождала своего супруга.

На кадрах запечатлено, как Мелания улыбается, пожимая руку Путину, а через мгновенье выражение лица у нее меняется. Кто-то считает, что она "испугана", кто-то – что ее "перекосило" (и это быстро подхватили западные СМИ – в частности, Daily Mail и Mirror).

Однако далеко не все пользователи согласны с этим, обращая внимание на то, что Мелания вообще часто меняет выражение лица после официальной улыбки.

Кто-то же и вовсе заголовки западной прессы назвал "очередной ложью".

Поведение Мелании Трамп на публике не раз обращало на себя внимание. Так, например, в феврале первая леди отказалась делать совместное фото с супругом, напоминает РИА Новости.

Кроме того, были ситуации, когда супруга Трампа (якобы демонстративно, как это трактовала пресса) не захотела, чтобы он взял ее за руку.