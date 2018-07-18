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18 июля 201818:52

Публикация Роналду о переходе в "Ювентус" – одна из популярнейших в истории Instagram

фото: instagram.com/Cristiano Ronaldo

Публикация португальского нападающего Криштиану Роналду в Instagram с новостью о том, что он стал игроком итальянского "Ювентуса", идет на рекорд. Первая фотография португальца в футболке "Юве" набрала свыше 11 230 000 лайков спустя два дня после публикации.

В истории социальной сети этот пост на данный момент является шестым по количеству набранных лайков, сообщает Спорт24.Ru. Предполагается, что в ближайшее время снимок Роналду сможет ворваться в четверку самых залайканных, если обгонит еще один пост Роналду о рождении дочери Аланы Мартины (11 447 091 лайк), а также поп-певицу Бейонсе. Ее публикация о беременности имеет около 11 248 000 "сердечек".

 

Forza Juve! #FinoAllaFine

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 16 Июл 2018 в 11:34 PDT

Отметим, что тройку самых популярных Instagram-публикации составляют певец Джастин Бибер, объявивший о женитьбе с Хейли Болдуин (3 место, 12,6 миллионов), и американская телеведущая Кайли Дженнер, посты которой занимают две первые строчки (13 и 17,9 миллионов лайков соответственно).

Напомним, что по итогам 2017 года Роналду стал абсолютным чемпионом Instagram среди спортсменов по количеству набранных лайков.

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