Движение по Сокольнической линии ограничено из-за упавшего на рельсы пассажира

Пассажир упал на рельсы на станции метро "Лубянка" Сокольнической линии Московского метрополитена. Инцидент произошел в 18:45. Информация о состоянии упавшего на рельсы пассажира уточняется.

По данным "Интерфакса", специалисты отключили напряжение на "Лубянке" для извлечения пассажира с рельсов.

В настоящее время движение поездов от станции "Парк Культуры" до станции "Комсомольская" приостановлено.