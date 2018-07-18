Рогозин: Путин одобрил программу "Сфера"

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что президент РФ Владимир Путин согласился на формирование отдельной федеральной целевой программы по проекту "Сфера".

Как передает РИА Новости, по словам Рогозина, за короткое время в его ведомстве подготовлена программа, согласно которой будет запущено 640 космических аппаратов. Они составят группировку для зондирования нашей планеты и обеспечения доступной связи на территории России.