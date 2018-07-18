Путин и Трамп выступают за сохранение договоров, которые ограничивают ядерные вооружения

Президенты России и США высказались за сохранение договоров СНВ и РСМД. Более того, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину действовать вместе в вопросе нераспространения ядерного оружия. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов по итогам встречи глав двух государств в Хельсинки.

РСМД – это договор, которые запрещает разработку, испытания и производство ракет с радиусом действия менее 5 тысяч километров.

СНВ – соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений. Его продлевали уже три раза. Нынешний документ предписывает России и США отставить в своих арсеналах не более 1550 ядерных боеголовок и 700 носителей для них.