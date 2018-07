Джошуа едва не завязал драку на дуэли взглядов с Поветкиным

Британский боксер тяжелой весовой категории Энтони Джошуа стал участником перепалки, едва не перетекшей в драку. Инцидент произошел на дуэли взглядов с россиянином Александром Поветкиным. При этом российский тяжеловес не имел прямого отношения к инциденту.

Британца во время фотографирования со своими поясами и Поветкиным стал провоцировать другой боксер – американец Джарелл Миллер. Держа в руках свои пояса, Джошуа обратился к провокатору: "С кем ты разговариваешь? Заткнись и покинь сцену, иначе я тебя ударю тебя. Имей уважение", — приводит слова британца РИА Новости.

Вскоре Джошуа опубликовал видео словесной перепалки, в котором он уважительно откликнулся о Поветкине и "уколол" Миллера: "Огромное уважение к Поветкину. Но когда встречаются два льва и слышится лай маленького щенка, не стоит играть с большими кошками. Это предупреждение".

Massive respect to Povetkin. When two lions meet & you hear a lil pup barking, don’t play with big cats.. That’s a warning 🦁 #AJBXNG pic.twitter.com/bJxlpFsFdg