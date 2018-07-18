Урбанистический форум подводит итоги и открывает маршруты в будущее

Города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с социальными проблемами и проиграют конкуренцию за качество жизни. Такой прогноз Владимир Путин сделал на Московском урбанистическом форуме. По мнению президента, путь городов будущего — это совмещение современных технологий с природой и расширение возможностей — как для работы, так и для отдыха жителей. И города, идущие именно к такому будущему, в России есть. Что это за города, и чем их опыт полезен всей России?

Тот случай, когда изменения в мегаполисе можно отследить за секунды. Современный город — это, конечно, цифра. Виртуальный гид расскажет о достопримечательностях и не только — такие скоро по всей Москве будут. И тут же дизайнеры и архитекторы из почти 70 стран спорят о том, какими будут города через 5, 10, и даже 50 лет.

Урбанистический форум в Москве проходит уже в восьмой раз. Но в этом году даже сама площадка как нельзя точно отражает его девиз – "Мегаполис будущего — новое пространство для жизни". Уникальный ландшафтный парк "Зарядье", открывшийся меньше года назад — и есть пример того, каким может быть современный мегаполис, технологичным и комфортным. Кстати, в этом году "Зарядье", как и столичные "Лужники", вошел в пятерку лучших архитектурных проектов мира.

Инновационные решения делают жизнь удобней: "умный дом", когда и свет, и лифт — дистанционно и современные жилые кварталы с развитой инфраструктурой, чтобы и школа, и поликлиника, и транспорт — в двух шагах. Для этого, говорит президент, и нужно работать. "Те города, которые не смогут найти гармоничную модель развития, неизбежно столкнутся с серьезными социальными проблемами и дисбалансами, проиграют конкуренцию за качество жизни, комфорт и безопасность людей, — отмечает Владимир Путин. — Убежден, ключ к развитию городов будущего в согласии техносферы и природы, в свободе, в создании широких возможностей для граждан, для их труда, отдыха, занятий спортом".

Проекты комплексного развития уже запущены: Казань, Сочи, Владивосток. Но точно также, напоминает Путин, должны развиваться и совсем небольшие города и поселки. И обязательно — с учетом мнения самих жителей. "Любые перемены, ремонты, обновления — это всегда хлопоты, сложности и, к сожалению, часто выход из зоны привычного комфорта, — добавляет глава государства. — Городские власти порой жестко, эмоционально критикуют за временные неудобства, связанные с реконструкцией улиц, строительством дорог, станций метро. Звучат и справедливые оценки, и прямо скажем, иногда и несправедливые, но на что хотел бы обратить внимание, ко всем этим мнениям нужно прислушиваться. И в этой связи подчеркну, что мэр Москвы, Сергей Семенович Собянин, показал готовность брать на себя ответственность. Работать последовательно, вести открытый диалог с москвичами в интересах города, в интересах жителей города".

Рассказывая президенту о том, как изменилась Москва, ее мэр еще раз подробно — о благоустройстве, программе реновации (уже до конца года 10 тысяч москвичей заселятся в новые дома), о развитии метро и кольцевых диаметров. А ведь еще 8 лет назад это казалось невозможным: 800 километров новых дорог, более 70 новых станций. Вот и автор концепции "Большой Париж" Морис Леруа, что когда-то вместе с московскими властями начинал работать над проектом развития Москвы, сегодня не скрывает восхищения. "Сказать, что Москва меняется — ничего не сказать, — говорит советник заместителя мэра Москвы по развитию проекта "Большая Москва", в 2010-2012 годах — министр по вопросам городской политики Парижа Морис Леруа. — Все французы, которые приезжают сюда, потрясены этой невероятной трансформацией. Мне кажется, что все болельщики, которые были здесь на чемпионате мира по футболу, приедут домой и расскажут, насколько хорошо их здесь приняли, насколько прекрасен этот город, и сюда хлынет новый поток гостей".

"Обновленные площади и улицы наших городов стали символом притяжения, дружбы, общения гостей из разных государств мира, — констатирует Владимир Путин. — А Никольскую улицу, мы с вами знаем уже, в Москве назвали главной футбольной улицей планеты на эти, на эти проведения чемпионата. Что важно: перед нашими гостями представлена не какая-то витрина, не какой-то искусственный созданный на короткий срок внешний, показной, виртуальный мир, нет, все было, как у нас говорится, по настоящему".

Но если для тысяч туристов прогулки по красивым московским улицам — яркие, но все-таки воспоминания, для москвичей — это теперь навсегда. И ведь программа "Моя улица" идет дальше. И превращается, в "Мой район" и "Мой город". Технологичный, но и экологичный. Важный фактор строительства — и транспортной инфраструктуры, и жилья.

"Каждый процент увеличения, перемещения на общественном транспорте дает почти процент улучшения экологического состояния города, — сообщает Сергей Собянин. — Мы запретили строить в Москве морально устаревшие проекты. Это означает, что наши дома на 15, 20, 25 процентов будут более экологичными".

"Мы ведем разработку более 240 промзон, что сегодня является одной из приоритетов значит для города, — добавляет президент-председатель правления ПАО "Банк ВТБ" Андрей Костин. — Именно замена промышленных зон в центре Москвы на удобные и комфортабельные квартиры, экологически чистые. И вывод промышленных предприятий, конечно, дальше за границы Москвы".

Максимум удобства — в освоении городского пространства: когда один клик — это и вся информация о парковке, можно тут же оплатить. И единый билет на все виды транспорта. И доступ к личному кабинету программы "Активный гражданин", где каждый может внести свое предложение для изменения столичного облика.

"В рейтингах цифровизации Москва держится очень высоко, — говорит директор Центра развития цифрового правительства при национальном университете Сингапура Ашок Ситараман. — А за этим будущее. Потому что это увеличивает прозрачность, увеличивает ответственность. И это важно, чтобы страна развивалась экономически".

"Предлагаю подумать над тем, чтобы запустить механизмы конкуренции региональных и муниципальных властей в создании комфортных, лучших условий для жизни людей, — резюмирует президент. — Современное жилье должно возводиться по проектам, которые отвечают запросам людей, а новые кварталы стать примерами грамотной застройки. Будем обязательно развивать уникальные преимущества, которые, убежден, есть у каждого нашего населенного пункта, каждого города и каждого региона России".

Форум в Москве — это площадка для свежих идей, и они обязательно найдут свое воплощение. Обращаясь к молодым урбанистам, Путин так и сказал: страна ждет прорывных проектов. А государство их обязательно поддержит.