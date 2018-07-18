Новости Политика

Все видео этой рубрики
18 июля 201820:27 Валентин Богданов

Кто дергает рубильники в Белом доме: Трампа заставили объясняться после Хельсинки

Дональд Трамп, не успев проснуться, вновь вернулся к теме своих переговоров с Владимиром Путиным. Он написал в "Твиттере", что встреча была успешной. А когда президент США начал объяснять позицию по России уже в Белом доме, там выключили свет.

Сторонников версии о существовании глубинного государства, то есть тех, кто уверен, что в высших эшелонах американской власти есть группа госслужащих, влияющих на политику без оглядки на избранное руководство страны — в США называют последователями теории заговора. Но как в нее не поверить, если это глубинное государство после саммита в Хельсинки в буквальном смысле рвется наружу?

"Я хочу начать с того, что я полностью доверяю нашим разведслужбам. Они выключили свет. Это должно быть разведчики. А, вот включили. Ребята, все в порядке? Вот это было странно. Но всё в порядке", — рассказал Трамп.

О том, что теневики на марше после пресс-конференции в Путина и Трампа Хельсинки уже не стесняясь говорят и с телеэкранов. Причем те, кто их поддерживает.

"Вы должны остыть и спросить, а что дальше? Вы видели выступления сенаторов. Любопытный момент для американского правительства. Практически теневое правительство выходит и заявляет: "Мы не можем быть на одной стороне с правительством". Кого же они имеют в виду — кабинет министров или Сенат? Думаю, это главный вопрос" – считает Роджер Мадд, журналист.

Декреты и устные приказы, которые раздает эта обнаружившая себя закулисная власть все причудливее. Пятеро сенаторов-демократов в написанном Трампу письме требует от него попунктного отчета о переговорах с Путиным в "шокирующий для демократии день". А их коллега по верхней палате Конгресса Джин Шахин через "Твиттер" даже велит подать переводчика американского президента.

"Я призываю провести слушания с участием американского переводчика, присутствовавшего на встрече президента Трампа с Путиным, чтобы раскрыть, о чем они беседовали в частном порядке. Этот переводчик поможет установить, чем поделился президент и что он пообещал Путину от нашего имени",

В какое затруднительнее положение это поставит самого переводившего — сенатора Шахин не волнует. Впрочем и сам Трамп признался, что столкнулся с трудностями перевода. Причем с английского на английский. Когда говорил о якобы российском вмешательстве в выборы.

"В ключевом предложении своего выступления в Хельсинки я сказал "могла" вместо "не могла". Возможно, расшифровка или даже видео были некорректными. Поэтому разъясняю, "я не вижу причин, по которым это могла бы быть Россия". Прошу это зафиксировать", — заявил Трамп.

Однако, вышедшие попротестовать к Белому дому считают, что это была оговорка не по Трампу, а едва ли не оговорка по Фрейду. Мол, на уме у президента США — измена. Государственная. Особая пикантность протеста в том, что в первых рядах там — адвокат порнозвезды Сторми Дэниелс, которая с Трампом судится, Майк Авенатти.

"Вчера был день, когда президент Трамп признал Владимира Путина президентом Соединённых Штатов", — заявил адвокат.

Все эти люди, конечно хотели бы чтобы в здании за их спиной сейчас сидел бы другой человек. Но, например, Обаму этой возможности лишила 22 поправка к Конституции США. Сам он впрочем считает, что демократию в Америке подрывают не демократы, а законно избранный президент-республиканец.

"Начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг — сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии. Но те, кто находится у власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл", — заявил бывший президент США.

Судя по времени публикации последних твитов Трампа (один почти в три ночи, другой в полпятого утра) американский президент, возможно, даже смотрел трансляцию выступления предшественника из южноафриканского Йоханнесбурга. И даже, возможно, именно ему и ответил.

Трамп проснулся с утра пораньше и закидал новыми твитами.

"Некоторые ненавидят сам факт того, что я поладил с президентом Путиным. Они бы предпочли начать войну, чем увидеть это. Вот что называется синдром помешательства на Трампе".

На таких тяжело больных Трамп, конечно, не рассчитывает. А вот избирателям, которые его поддерживает, президент США свою позицию пытается разъяснить.

"Большинству разумных людей, в том числе в разведке, понравилось моё выступление на пресс-конференции в Хельсинки. Мы с Путиным обсудили много важных тем во время встречи. Мы хорошо поладили, что очень обеспокоило многих ненавистников, ожидавших боксерский поединок. Грядут большие результаты!"

Но оппоненты главы Белого дома все равно считают очки. Очередной раунд их поединка с Трампом 18 июля — в федеральном суде округа Колумбия.

Тут начинается первое заседание по делу задержанной в США Марии Бутиной, которую в день встречи Путина с Трампом обвинили в шпионаже. Накануне слушаний прокурор округа Колумбия Джесси Лиу обратилась в суд с ходатайством. Она просит оставить Бутину под стражей и сообщает, что россиянке может грозить до 15 лет тюрьмы.

Сейчас

19:07

Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым

19:00

В Марокко задержали россиянина по обвинению в терроризме

16:55

Вооруженные грабители вынесли из офиса микрозаймов в центре Москвы 10 миллионов

16:43

На западе Москвы ветер перевернул три яхты

15:29

Бывшему главе МУРа смягчили наказание

14:59

52 ребенка отравились в поезде Москва - Кисловодск

14:49

Як-42 из Ижевска сточил резину шасси об ВПП аэропорта Домодедова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Испытания новейшей ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться через четыре года

Испытания новейшей ракеты-носителя "Союз-5" должны начаться через четыре года

2 часа назад
В Сирии начал работу российский центр приема беженцев

В Сирии начал работу российский центр приема беженцев

3 часа назад
Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым

Экипажу судна Nord разрешили выехать в Крым

1 час назад
Россиянка Мария Бутина могла быть связана с разведкой, считают американские силовики

Россиянка Мария Бутина могла быть связана с разведкой, считают американские силовики

1 час назад
Кто дергает рубильники в Белом доме: Трампа заставили объясняться после Хельсинки

Кто дергает рубильники в Белом доме: Трампа заставили объясняться после Хельсинки

39 минут назад
Сеть возбуждена кадрами, как Мелания изменилась в лице после рукопожатия с Путиным

Сеть возбуждена кадрами, как Мелания изменилась в лице после рукопожатия с Путиным

1 час назад
Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

Для тех, кто не любит море: 15 лучших этномузеев России

8 часов назад
Избиение депутата Жигарева: модель попала в больницу и не явилась в суд

Избиение депутата Жигарева: модель попала в больницу и не явилась в суд

2 часа назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство

16.07.2018 08:29
Публикация Роналду о переходе в "Ювентус" – одна из популярнейших в истории Instagram

Публикация Роналду о переходе в "Ювентус" – одна из популярнейших в истории Instagram

2 часа назад
Освобождены почти все крупные города Сирии: беженцы возвращаются в свои дома

Освобождены почти все крупные города Сирии: беженцы возвращаются в свои дома

4 часа назад
Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

Как Павла Деревянко превращают в Конька-Горбунка

9 часов назад
Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

Внимание, родители: слаймы могут быть небезопасны для детей

7 часов назад
Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

Муравьи слетелись в Москву, чтобы дать потомство и умереть

8 часов назад
Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

Стартовали съемки масштабного сказочного блокбастера "Конек-Горбунок"

3 часа назад
Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

Цифровые технологии для повышения конкурентоспособности: реализованный кейс

8 часов назад
Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

17.07.2018 14:20
Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

Оливье, фэн-шуй и настоящий генерал: что нашли болельщики в России, кроме футбола

17.07.2018 13:45
Спасите крохотное сердце ребенка

Спасите крохотное сердце ребенка

17.07.2018 10:06
Джошуа едва не завязал драку на дуэли взглядов с Поветкиным

Джошуа едва не завязал драку на дуэли взглядов с Поветкиным

1 час назад
В Марокко задержали россиянина по обвинению в терроризме

В Марокко задержали россиянина по обвинению в терроризме

2 часа назад
Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем

Дольщики остались без денег и квартир: подмосковную новостройку признали самостроем

2 часа назад
Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб

Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб

2 часа назад
Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе

Samsung высмеяла "медленный" iPhone X в рекламе

3 часа назад
Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата Европы

Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата Европы

3 часа назад
Вооруженные грабители вынесли из офиса микрозаймов в центре Москвы 10 миллионов

Вооруженные грабители вынесли из офиса микрозаймов в центре Москвы 10 миллионов

3 часа назад
На родине Евгения Евтушенко открыли памятник поэту в его день рождения

На родине Евгения Евтушенко открыли памятник поэту в его день рождения

3 часа назад
Александр Поветкин: в бое против Джошуа все решит опыт

Александр Поветкин: в бое против Джошуа все решит опыт

3 часа назад
Верующие отмечают день обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского

Верующие отмечают день обретения мощей чудотворца Сергия Радонежского

4 часа назад
Российский флот получит фрегат "Адмирал Горшков" накануне дня ВМФ

Российский флот получит фрегат "Адмирал Горшков" накануне дня ВМФ

4 часа назад
Российские роботы будут выпускать танковые гусеницы и днем, и ночью

Российские роботы будут выпускать танковые гусеницы и днем, и ночью

5 часов назад
Бывшему главе МУРа смягчили наказание

Бывшему главе МУРа смягчили наказание

5 часов назад
Болел до потери пульса: в Москве спасли английского фаната, получившего инфаркт во время матча

Болел до потери пульса: в Москве спасли английского фаната, получившего инфаркт во время матча

5 часов назад
С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения

С огоньком: на основе перца чили создан препарат против ожирения

5 часов назад
Обновленный Jeep Cherokee: российские цены

Обновленный Jeep Cherokee: российские цены

6 часов назад
Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

Названы самые "мужские" марки автомобилей в России

6 часов назад
Вредная соседка установила спецсирену, которая действует только на детей

Вредная соседка установила спецсирену, которая действует только на детей

6 часов назад
Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество

Следствие: совладелец группы "Сумма" развелся, чтобы скрыть имущество

6 часов назад
Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

Тереза Мэй шантажировала однопартийцев своей слабостью

6 часов назад
За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

За месяц в России подорожали автомобили 22 брендов

6 часов назад
Алтай: сила природы

Алтай: сила природы

7 часов назад
ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

ЕС выписал Google гигантский штраф за монополизацию Android

7 часов назад
Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

Пранкеры от имени премьера Армении пригласили главу ЕК Юнкера на шашлык

7 часов назад
Бескровная жертва

Бескровная жертва

7 часов назад
Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

Представлен смартфон Nokia в стиле iPhone X за 150 долларов

8 часов назад
Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

Компании начинают переносить офисы в виртуальную реальность

8 часов назад
СМИ: "Яндекс" зарегистрировал контроллер для "умного дома"

СМИ: "Яндекс" зарегистрировал контроллер для "умного дома"

8 часов назад
Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

Стукнул молотком: подозреваемый рассказал о жестоком убийстве модели на Урале

9 часов назад
Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

Обзор смартфона Nokia 3.1: представительный бюджетник

10 часов назад
Как россияне ходят по магазинам

Как россияне ходят по магазинам

15 часов назад
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15