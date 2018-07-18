Дети, которые выжили в пещере, впервые вышли к журналистам

Несколько часов назад в Таиланде дети, спасенные из затопленной пещеры, встретились с журналистами. Для них эта была первая и последняя пресс-конференция. Власти запретили прессе в ближайшее время общаться с подростками, чтобы не травмировать их. Ведь они провели под землей больше двух недель и смогли продержаться лишь благодаря своему тренеру, научившему их беречь силы.

Футбольная команда "Диких вепрей" снова готова выйти на поле. Номера на майках в той последовательности, в которой их доставали из пещеры. Последний, 13, — это тренер. 10 дней, что они ждали помощи, Экапол Чантхавонг поддерживал силы и веру в спасение.

"Мы обнаружили воду, которая стекала со сталактитов, там же мы нашли место для ночлега", — рассказывает Чантхавонг.

Журналистам напрямую вопросы задавать запретили. Их заранее отобрали психологи. После пережитого в пещере лишний стресс и переживания ребятам ни к чему.

"Я был очень напуган тем, что не смогу вернуться домой", — говорит один из мальчиков.

Недельный курс реабилитации завершен. Ребята здоровы и впервые с 23 июня сегодня будут ночевать дома. Бабушка 14-летнего Натавута Такамронга давно не выходит на улицу — болят ноги. Она видит помощь высших сил в спасении ребят.

"Мы хотим посвятить его в духовный сан на счастье. Только пока не решили, в каком храме", — обещает бабушка Ванкаев Такамма.

Уже после завершения операции сами спасатели называли чудом то, что во время эвакуации никто не погиб. В узких проходах, где ничего не было видно, от одного неверного движения с ребенка могла слететь кислородная маска.

"Когда вытащили мальчика, он был в маске и его несли вперед. У меня была одна мысль: ему всего 11 лет. Моей дочери — 10. Он напомнил мне о моей дочери, и я не смог сдержать слез", — вспоминает дайвер Тим Актон.

Наша съемочная группа была на месте в самый разгар спасательной операции. Почти сразу после того, как вынесли тренера, перестал работать насос, который откачивал воду из пещеры. В этот момент внутри находились около 100 человек, которые обеспечивали поддержку эвакуации. Они с криками в панике бросились к выходу, потому что уровень воды начал стремительно подниматься. Случись это несколькими часами ранее, исход операции был бы совсем иным.

Под конец пресс-конференции на сцену вынесли портрет погибшего дайвера: у бывшего военного подводника Самана Гунана закончился кислород, когда шел подготовительный этап операции. Недалеко от входа пещеру монахи проводят обряд очищения, чтобы душа героя из-под земли вознеслась к небу. Окрестности Тхам Луанг уже стали местом паломничества для тайцев и туристов, но входить в пещеру отныне запрещено.