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18 июля 201820:49 Анна Сорокина

Смерчи, грозы и шквалистый ветер: циклон Мадина пронесся по югу России

На территории Крыма и Краснодарского края — третий день ливни с грозами и шквалистым ветром. Обесточены сотни населённых пунктов. Под воду ушли дороги, мосты и целые микрорайоны. А в районе Геленджика прошли сразу несколько смерчей.

"Вот еще смерч появился — черный маленький — белый и черный".

Над Чёрным морем закрутился не один, а целых два смерча. Рыболовное судно оказалось настолько близко, что удалось заснять редкое природное явление.

"Мы всего в 500 метрах! Может быть он нас даже догонит".

Черноморское побережье и центральные районы края оказались во власти циклона Мадина с ее мощными залповыми ливнями.

Курортный посёлок Архипо-Осиповка. Вода с гор торопится к морю, а в море бушует шторм, выбрасывая на берег ветки.

18 июля утром, в районе Хребтового перевала, на автотрассе вода прокладывала себе путь прямо через дорогу. А горные реки стали похожи на сели.

"Я нахожусь на мосту. Ситуация очень опасная — может, снесет даже этот мост".

Жители села Полковничьего неподалёку от Джубги теперь могут попасть домой только так — по мосту можно идти только в сопровождении спасателей.

Сергей Беляев рассказал о том, что на работу не попал, не проехать. За продуктами поехал — пришлось машину бросать на той стороне.

В Сочи фирменный залповый ливень от Мадины подтопил несколько районов. По центральной улице — любители водных развлечений пытались пуститься вплавь.

 

Водоплавающие горожане выбирались из затопленной маршрутки. Кто — вброд, кто — на лодке МЧС. Ливневка не справлялась. Вода попала в несколько домов. Машины глохли прямо на городских улицах. Горожане проверяли глубину новых городских рек и даже устраивали себе отдых на воде после рабочего дня.

Теперь на пляжах края солнечно, власти устраняют последствия циклона. Но синоптики предупреждают — Мадина задержится здесь до конца недели. В некоторых районах уже сегодня ожидаются сильный ливень с грозой и градом, шквалистым ветром. Возможно даже образование новых смерчей над акваторией Черного моря.

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