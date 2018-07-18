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18 июля 201821:20

Итальянская проводница догнала уходящий поезд на такси

Global Look Press

Итальянская проводница была вынуждена воспользоваться такси после того, как ее поезд уехал со станции без нее.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила газета La Repubblica, по данным которой казус произошел в региональном поезде, следовавшем от небольшого тосканского городка Инчиза-Вальдарно до Флоренции.

На одной из станций женщина вышла из вагона, чтобы убедиться, что все пассажиры сошли или вошли в поезд. В последний момент она заметила на перроне какое-то движение и решила проверить, что там. В итоге, электричка уехала без нее.

Однако находчивая проводница по телефону предупредила коллег и на такси добралась до следующей станции, где ее уже 30 минут ожидал состав.

Вернувшись, дама прошла по всем вагонам и лично принесла извинения всем пассажирам за задержку движения.

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