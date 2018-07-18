Журналист Рабинер подал на Кирьякова заявление в полицию

Произошедший накануне скандал с участием журналиста Игоря Рабинера и бывшего футболиста Сергея Кирьякова продолжает набирать обороты. Представитель СМИ после того, как получил удар в лицо от экс-футболиста решил подать на него заявление в полицию.

Напомним, что Кирьяков пересекся с Рабинером на телевизионном шоу, где за кулисами предъявил ему свои претензии по поводу материала годичной давности. Тогда журналист "Спорт-экспресса" критически высказался о работе тренировавшего тогда тульский "Арсенал" Кирьякова. Но не получив разъяснений, пустил в ход кулаки.

Изначально Рабинер не собирался подавать заявлению в полицию, однако сегодня все-таки принял решение дать ход инциденту. Сам он объяснил такое решение следующим образом: "Наши общие знакомые уже рассказывали о том, что видели немотивированное насилие Кирьякова в отношении других лиц, — сказал Рабинер в эфире YouTube-канала "Спорт-экспресса". – Одна из задач моего заявления заключается в том, чтобы не осознающие последствия своих действий люди, чувствующие свою безнаказанность, на протяжении как можно большего времени не получили работы".