Посол РФ в США: американцы пытаются превратить саммит в Хельсинки в комедию

Встреча президентов России и США была важной, насыщенной, продуктивной, конструктивной. Такое мнение в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" высказал посол России в США Анатолий Антонов. Комментируя итоги саммита в Хельсинки, он отметил, что "были достигнуты важные устные договоренности ".

Представляя гостя, ведущий Евгений Попов назвал Анатолия Антонова самым главным россиянином в США и человеком, принимавшим непосредственное участие в исторических переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа.

Анатолий Антонов отметил, что ему очень горько видеть попытку со стороны американских коллег исказить существо проведенной встречи, превратить ее в комедию и факс. "Этой встречи долго ждали и в США, и в России, — сказал посол. — Это были серьезные переговоры, важные для российско-американских отношений и для международной глобальной безопасности, ведь 90 процентов ядерного потенциала находится в этих двух государствах. Но не мне судить, как должны вести себя американцы и президент США. Мне надо возвращаться в Вашингтон и выполнять те договоренности, которые достигли президенты двух великих ядерных держав".

Анатолий Антонов также подчеркнул, что российским дипломатам в США, "необходимо стратегическое терпение". "Мы должны продолжать кропотливую, порой не очень приятную работу по убеждению наших противников, что только диалог — это единственное средство для разрешения проблем", — убежден он.

Тем не менее, дипломат отметил, что и в Белом Доме, и в Конгрессе, и в Госдепартаменте есть люди, которые прекрасно понимают, что Россия и США должны взаимодействовать. "Конечно, американцы не используют термин сотрудничество, но на самом деле контакты есть", — сказал посол.

Что касается темы стратегической безопасности в мире, Анатолий Антонов сообщил, что Путин и Трамп в Хельсинки высказались за сохранение договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений и ликвидации ракет средней и меньшей дальности. "Два президента говорили о будущем договора об СНВ, о том, что надо делать с РСМД. И тот, и другой высказались за сохранение этих двух документов", — информировал дипломат.

Насчет договора по ПРО посол Антонов с сожалением сказал, что американцы, не задумываясь, вышли из договора, тем самым подрубили устои безопасности. "Легко ломать, рушить, но очень трудно что-то создать. Пока я не вижу ничего креативного, что предлагают американские коллеги, кроме как давить, заставлять, не пущать. А мы предлагаем взаимодействие", — напомнил дипломат.

Комментируя задержание российской гражданки Марии Бутиной, обвиняемой в шпионской деятельности на территории США, Антонов подчеркнул, что "еще один негативный момент в российско-американских отношениях, это когда хватают российских граждан в какой-то третьей стране, в нарушение международного права вывозят их в США, их осуждают там по американским законам, и люди сидят в американских тюрьмах".

Посольство России продолжит добиваться консульской встречи с задержанной россиянкой, заверил Антонов. "Нам не все равно, что происходит с российской гражданкой. Я постоянно нахожусь в контакте с моими коллегами, мы добиваемся встречи. Мы добиваемся ясного понимания того, что происходит. Мне кажется, что сторонники жесткого обращения в отношении России сегодня в Америке правят бал", — сказал дипломат.

В заключении посол России в США сказал, что очень надеется, что саммит в Хельсинки это — "маленький шажок в сторону улучшения российско-американских отношений".