В Мурманской области ищут тигра

Специалисты управления Росприроднадзора Мурманской области ищут тигра на границе Апатитского и Мончегорского районов региона после соответствующих обращений жителей региона.

Об этом ТАСС рассказали в единой диспетчерской службе Мончегорска, подчеркнув, что в Роскомприроде пообещали послать на разведку охотоведа.

18 июля в социальных сетях и местных средствах массовых информации появилась информация о том, что в лесах на границе между муниципалитетами в Мурманской области замечен тигр.

В России обитает амурский тигр, ареал которого сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморского края, где на сравнительно небольшой территории живёт каждый шестой дикий амурский тигр.