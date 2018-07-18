Российские ватерполисты проиграли Сербии на чемпионате Европы

В испанской Барселоне продолжается чемпионат Европы по водному поло. Мужская сборная России в рамках второго тура континентального первенства уступила сопернику по группе "D" — ватерполистам Сербии. Итоговый счет 9:11.

Сборная России после этого поражения с тремя очками располагается на второй строчке в группе. Лидером является сербская команда, в активе которой шесть очков. Следующим соперником российских ватерполистов станет сборная Румынии. Игра состоится 20 июля.

Также отметим, что накануне свою третью победу на турнире одержала женская сборная России, которая на групповом этапе идет без поражений. На этот раз россиянки разгромили немецких соперниц – 27:5. Ватерполистки из России возглавляют группу "В".