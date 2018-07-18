Мэр Днепра пригрозил увольнением тем, кто проявит симпатию к России

Мэр украинского города Днепр (ранее Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что треть директоров местных школ не будут утверждены в должности за проявление симпатии в социальных сетях к России, провозглашенным Донецкой и Луганской

народным республикам.

Как передает ТАСС, Филатов проинформировал общественность, что три года собирал досье на учителей и завучей и теперь гуманитарный департамент проводит конкурсы на новые назначения директоров школ.

Мэр Днепра отметил, что по его данным, более 30% претендентов будут или уволены или не приняты на работу.

Он подчеркнул, что уволенным учителям невозможно будет восстановиться по суду, поскольку "мы не нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения".