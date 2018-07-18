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18 июля 201823:24

Российская футбольная премьер-лига переименовалась в Российскую премьер-лигу

championat.com

Чемпионат России по футболу получил новое название. С предстоящего сезона прежнее название – Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) будет изменено на Российскую премьер-лигу. Сообщается, что новое имя лиги уже используется в последних новостях организации.

Кроме того, помимо нового названия премьер-лига произвела ребрендинг и обрела новый логотип и новый визуальный стиль, сообщает Чемпионат.Com. Известно, что 24 июля состоится пресс-конференция, на которой будет презентован новый сезон российского футбольного чемпионата.

Напомним, что новый футбольный сезон стартует 27 июля матчем за Суперкубок России, в котором встретятся московские "Локомотив" и ЦСКА. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

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