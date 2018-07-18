Синхронистка Субботина завоевала золото чемпионата мира

Российская синхронистка Варвара Субботина завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который проходит в венгерском Будапеште. Россиянка первенствовала в сольной произвольной программе.

Победный результат Субботиной составил 93,5667 баллов. Следом за ней на пьедестале расположились украинка Марта Федина, ставшая второй (90,7667), а также представительница Японии Мана Фудзивара. Ее показатели равны 88,3333 баллам.

Юниорский чемпионат мира завершится 22 июля.