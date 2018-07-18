Сотрудников одного из корпусов МГУ эвакуировали после сообщения о заложенной бомбе

Специалисты кинологической службы проверяют один из учебных корпусов МГУ после сообщения о заложенном взрывном устройстве, персонал здания эвакуировали. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, записка с сообщением об угрозе взрыва была обнаружена в одном из учебных корпусов МГУ. 13 человек были выведены из здания на время проверки.

Кинологи осматривают помещения в корпусе на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов, передает ТАСС.

Ранее в среду, 18 июля, после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были проверены здания Совета Федерации и лектория музеев Кремля. Сообщения оказались ложными.