В подвале одного из домов в Лионе полиция Франции обнаружила более 2 миллионов евро

Правоохранители Франции обнаружили более 2 миллионов евро в подвале жилого дома в Лионе. По версии следователей, эти деньги могли быть похищены у инкассаторов в Швейцарии. О находке сообщила радиостанция "Европа-1".

Как уточняется, речь идет о части суммы, которая была украдена из инкассаторского фургона в Швейцарии в феврале текущего года. Похитителем мог быть сам водитель машины, передает ТАСС. Его подозревают в присвоении от 15 до 30 миллионов швейцарских франков (13-26 миллионов евро). По информации следствия, он украл эти деньги, чтобы расплатиться со злоумышленниками, которые во Франции похитили его 22-летнюю дочь.

Полиция Лиона ведет расследование по данному делу.