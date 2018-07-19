В Нигерии задержаны более 20 боевиков "Боко Харам"

В штате Борно на северо-востоке Нигерии по меньшей мере 22 боевика радикальной группировки "Боко Харам" были задержаны в ходе операций спецподразделений полиции. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как уточняется, восемь задержанных боевиков причастны к похищению 276 школьниц из лицея города Чибок в штате Борно. По данным правоохранителей, среди захваченных радикалов – три полевых командира "Боко Харам", два человека, которые занимались снабжением группировки, а также 17 боевиков.

Начальник полиции штата Борно Дамиан Чукву сообщил, что все подозреваемые признались в совершении тяжких преступлений от имени группировки "Боко Харам" (это в том числе нападения на населенные пункты и планирование более 50 атак террористов-смертников на северо-востоке региона). Также задержанные причастны к совершению атак на мирных жителей и сотрудников сил безопасности, передает ТАСС.

В 2014 году экстремисты похитили 276 девочек из лицея в нигерийском городе Чибок. Позднее часть их была освобождена в результате переговоров, некоторые смогли убежать, порядка 100 по-прежнему числятся пропавшими без вести. По данным нигерийских СМИ и правозащитных организаций, похищенных продают исламистам, а также используют для совершения террористических актов.

"Боко Харам" – исламистская группировка, которая действует на севере и северо-востоке Нигерии. Также ее боевики совершают нападения в соседних странах (Камерун, Нигер, Чад). В марте 2015 года "Боко Харам" присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ, запрещена в России).