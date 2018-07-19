Сообщение о бомбе в одном из корпусов МГУ оказалось ложным

Сообщение о взрывном устройстве, заложенном в одном из учебных корпусов МГУ, оказалось ложным. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Специалисты кинологической службы проверили здание полностью, никаких взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.

Вечером в среду, 18 июля, в одном из учебных корпусов МГУ была найдена записка с сообщением об угрозе взрыва, напоминает ТАСС. 13 человек эвакуировали из здания на время проверки.

Ранее в среду после сообщений о заложенных взрывных устройствах проверяли здания Совета Федерации и лектория музеев Кремля. Все сообщения оказались ложными.